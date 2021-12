Die Verbandsgemeinde Edenkoben soll einen Klimaschutzmanager erhalten. Der Posten soll ab Juli 2022 in der Verwaltung besetzt sein. Da die Stelle neu geschaffen wird, übernimmt der Bund 75 Prozent der Kosten, die für das auf drei Jahre anlegte Programm rund 200.000 Euro betragen werden. Nachdem der VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung dem Vorhaben zugestimmt hat, können diese Zuschüsse beantragt werden. Dafür muss der Antrag bis Ende dieses Jahres beim Bundesumweltministerium vorliegen. Zu Beginn der Projektphase soll ein Klimaschutzkonzept entwickelt werden. Das Aufgabenfeld der neuen Kraft umfasst dabei unter anderem die energetische Optimierung der kommunalen Liegenschaften, die Förderung von alternativen Mobilitätsformen, die Bewusstseinsbildung zum Thema Klimaschutz und die Beantragung entsprechende Zuschüsse. Für die Erstellung des Konzepts werden zwei Jahre Zeit eingeräumt, anschließend soll es an die Umsetzung ausgewählter Projekte gehen, für die ebenfalls Bundesmittel zu erwarten sind.