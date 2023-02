Klimawandel macht nicht an der Grenze halt – und der Klimaschutz auch nicht. Unter dem Motto #paminafürsklima organisiert der Eurodistrikt Pamina gemeinsam mit dem Kreis SÜW, dem Stadtjugendausschuss Karlsruhe und dem Réseau d’Animation intercommunal am 6. und 7. Mai in der Jugendbegegnungsstätte im elsässischen Niederbronn-les-bains die Neuauflage der Pamina-Jugendkonferenz Klimaschutz. Anmeldungen für die 40 Plätze sind bis 28. Februar möglich.

Bei der Konferenz werden die Teilnehmenden aus der Südpfalz, dem Mittleren Oberrhein und dem Nordelsass zum Klimaschutz diskutieren und sich Klima-Aktionen ausdenken, die von Bürgern bei der Pamina-Klima-Challenge umgesetzt werden können und sollen. Die Gemeinden mit den meisten erzielten Punkten werden Klima-Kommunen. In Workshops geht es um die Themen „Onlineverhalten“ und „Wasser“. Zudem werden die Themen der ersten Konferenz von 2020 wieder aufgegriffen: „Mobilität“, „Landwirtschaft & Ernährung“ sowie „Wohnen & Lifestyle“. Die Workshops werden simultan gedolmetscht, sodass Kenntnisse in der Nachbarsprache keine zwingende Voraussetzung sind. Teilnahmebedingungen und weitere Infos gibt es unter dem Kurzlink https://bit.ly/3ScSIZH.