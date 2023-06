Aufgrund einer Blockadeaktion der Klimaaktivisten „Letzte Generation“ ist es am Montagmorgen in der Mannheimer Innenstadt zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Laut Polizei hatten sieben Aktivisten die Straße auf dem Kaiserring zwischen Wasserturm und Hauptbahnhof in Fahrtrichtung Hauptbahnhof blockiert. Sechs von ihnen hatten sich dabei auf die Straße geklebt, zwei von ihnen mit einem Zement-Gemisch. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte vor Ort. Nach Angaben der Polizei hat sich die Blockade weniger Stunden später wieder aufgelöst.

Zuvor hatten die Einsatzkräfte auf Twitter über die Blockade informiert.