Wie die Klimaaktivisten den Berufsverkehr in Mannheim blockierten

Fünf Klimaaktivisten der sogenannten Letzten Generation haben sich am Dienstag unweit des Hauptbahnhofes Mannheim mit Sekundenkleber auf der Straße befestigt und für zirka eine Stunde den Berufsverkehr, auch in Richtung Ludwigshafen, lahmgelegt. Das Echo fällt geteilt aus. Zum Artikel

Am Mittwoch Urteil im Polizistenmordprozess: Großer Zuschauer- und Medienandrang

Um 10.30 Uhr wird am Mittwoch, 30. November, am Landgericht Kaiserslautern das Urteil im Prozess wegen der Polizistenmorde von Kusel gesprochen. Bis Dienstagnachmittag hatte sich kein wichtiger Prozessbeteiligter krank gemeldet, so dass es bei dem Termin bleiben dürfte. Unser Saarland-Korrespondent Georg Altherr wird für DIE RHEINPFALZ dabei sein. Zum Artikel

Großeinsatz mit GSG9 und SEK: So haben sich die Rocker die Razzia eingebrockt

Unter anderem in Neustadt, Speyer, im Rhein-Pfalz-Kreis und in der Südpfalz sind bei einer Großrazzia Ermittler am Dienstag gegen Hells-Angels-Rocker vorgegangen. Pfalzredakteur Christoph Hämmelmann erklärt die Hintergründe des polizeilichen Großaufgebots. Zum Artikel

Ideen für neues Wohngebiet auf dem Betzenberg

Rund ums Fritz-Walter-Stadion soll ein neues Wohngebiet kommen. Erste Pläne gibt es, die Politik hat beschlossen, dass ein Bebauungsplan aufgestellt wird. Jetzt gibt es dazu Entwürfe von Studierenden der Hochschule Kaiserslautern. Bis zu 3000 Wohnungen könnten entstehen. Zum Artikel

Eier könnten knapp werden

Energie wird teurer, Futter auch. Deshalb halten sich viele Landwirte weniger Hühner. Die Folge: weniger Eier. Macht sich das auch hier bemerkbar? Reicht es noch für die Weihnachtsbäckerei oder muss gar der Osterhase einspringen? Michael Gottschalk, Redakteur in der Lokalredaktion Germersheim, bekam von den Landwirten eindeutige Antworten. Zum Artikel

Warum Griechen in Deutschland derzeit Probleme bei der Paketabholung haben

Viele in Deutschland lebende Griechen haben Problemen bei Banken und der Post, weil ihre Ausweise dort nicht anerkannt werden. Warum das so ist, zeigt ein Beispiel aus Ludwigshafen. In der Stadt leben etwas mehr als 2000 Griechen. Zum Artikel

Kommentar zum Lieferabkommen mit Katar: Wir Gas-Junkies

Deutschland bezieht bald Flüssiggas aus Katar. Allzu wählerisch kann derzeit niemand sein, kommentiert unser Korrespondent Thomas Knuf. Zum Artikel

Die Tricks der Vergleichsportale

Versicherungen, Finanzanlagen, Reisen oder auch Pflegehilfsmittel sind Produkte, bei denen sich Konsumenten gerne auf Vergleichsportale verlassen. Zweifel und Vorsicht scheinen aber angebracht, wie eine Analyse zeigt. Zum Artikel

„Ein Fest des Zusammenkommens“: Michaela May über Weihnachten

Film- und TV-Star Michaela May kommt am 2. Dezember zu einer musikalischen Lesung nach Kusel. Unter dem Motto „O du Fröhliche“ liest sie Heiteres und Besinnliches zu Weihnachten. Konstanze Führlbeck hat sich mit ihr unterhalten. Zum Artikel

Stammkraft oder Bankdrücker? Die ehemaligen FCK-Spieler jenseits des Betzenbergs

Wie ist es jenen Spielern ergangen, die den FCK im Sommer verlassen haben? Manch einer wurde zur Stammkraft. Andere warten. Auf den ersten Einsatz. Oder auf einen neuen Klub. Zum Artikel