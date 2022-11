Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben am Dienstagmorgen in Mannheim mit einer Protestaktion an der Kreuzung Bismarckstraße/Kaiserring vor dem Hauptbahnhof begonnen. Mitglieder der Gruppe stellten sich im Berufsverkehr mit Plakaten auf die Fahrbahn oder klebten sich auf dem Asphalt fest. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren. Es kommt zu starken Verkehrsbehinderungen. Auch im öffentlichen Nahverkehr ist laut Polizei mit Verspätungen zu rechnen.