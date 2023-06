Ein nicht angemeldeter Protestzug von Klimaaktivisten behindert derzeit den Verkehr in Mannheim. Wie Polizei spazieren die Protestierenden über die Kurpfalzbrücke. Gegen 17.30 Uhr hätten sich demnach spontan etwa 30 Personen versammelt und sich als Aufzug in Richtung Innenstadt formiert. Da sich die Gruppe nicht an die erteilten Auflagen gehalten hat, wurde die Versammlung von der Polizei nach Rücksprache mit der Versammlungsbehörde der Stadt Mannheim aufgelöst.