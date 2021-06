Gerichte treiben derzeit auf spektakuläre Weise den Klimaschutz voran. Sie haben erkannt: Wer heute auf nichts verzichten will, zwingt diesen Verzicht den Jüngeren auf. Wir müssen die Freiheit mit einer Zeitschiene denken. Auch im Recht.

Juristiche Paukenschläge

Wer tut derzeit am meisten fürs Klima? Gerichte. Am Donnerstag verurteilte der Europäische Gerichtshof Deutschland, weil jahrelang „anhaltend und systematisch“ in vielen Städten die Grenzwerte für Stickoxid erheblich überschritten wurden. Ein lauter Paukenschlag, eine Krone auf ähnliche Urteile in Deutschland, aber erwartbar. Juristisch kreativer und folgenreicher sind zwei Entscheidungen aus den vergangenen Wochen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem erst Ende April veröffentlichten Klimabeschluss vom 24. März aus den Pariser Klimazielen endgültig einklagbares Recht gemacht. Und das Bezirksgericht im niederländischen Den Haag machte sie vor gut einer Woche sogar gegen private Konzerne einklagbar, die zwar vom Pariser Klima-Abkommen umfasst werden, aber den Vertrag nie selbst unterschrieben haben. Weiterlesen