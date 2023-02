Mehl statt Amphetamin: Drogenvorwurf gegen Ludwigshafener Hip-Hop-Gruppe entkräftet

Sind im Studio der Ludwigshafener Rapper von HoodBlaq im Juni zwei Kilogramm Amphetamin oder Mehl sichergestellt worden? Zumindest was das damals gefundene weiße Pulver betrifft, lässt das nun vorliegende Analyseergebnis die Polizei ziemlich alt aussehen. Die Polizei erklärt, warum der Vorgang über ein halbes Jahr gedauert hat.

Trierer Bischof Ackermann räumt in Prozess gegen Ex-Pfarrer Fehler ein

Seit Jahren gibt es Vorwürfe wegen sexualisierter Gewalt gegen einen früheren Pfarrer aus Freisen (Saarland). In einem Prozess in Saarbrücken schildert der in Trier amtierende Bischof die Vorgehensweise des Bistums.

Kimmel oder Pfeiffer? Wie sich Parteien und Kandidaten positionieren

Aus sieben Kandidatinnen für die Nachfolge von Oberbürgermeister Klaus Weichel sind zwei geworden: Beate Kimmel (SPD) und Anja Pfeiffer (CDU) treten in einer Stichwahl gegeneinander an. Beide erhalten Unterstützung von ausgeschiedenen Mitbewerbern. Während sich die Grünen festgelegt haben, haben sich andere Parteien noch nicht entschieden.

Klima-Aktivist erhält Geldstrafe

Unter dem Motto „Autofreie Innenstadt" hatten Klima-Aktivisten an einem Samstag im Vorweihnachtstrubel einen halben Nachmittag lang den Verkehr in der Mannheimer Innenstadt lahmgelegt. Einer der Teilnehmer ist jetzt vom Amtsgericht Mannheim verurteilt worden.

Autoversicherung: Kostenfalle für Senioren

Schon für Versicherte ab Mitte fünfzig werden Kfz-Haftpflicht- und Kaskobeiträge teurer. Sie können sich später sogar mehr als verdoppeln – auch bei günstigen Anbietern. Durch welche Vertragsanpassungen im Vertrag sich erheblich Beitrag sparen lassen kann.

Restaurant-Reservierungen: Wer nicht erscheint, muss zahlen

Restaurants beklagen eine wachsende Unsitte: Nach Reservierungen erscheinen Gäste einfach nicht. Eine wachsende Anzahl von Betrieben verlangt deshalb eine Gebühr, wenn nicht rechtzeitig abgesagt wurde. Das kann bis zu 150 Euro kosten. Aber dürfen die Wirte das so einfach?

Flaschenverbot an Fasching: CDU sieht Brauchtum gefährdet

Niemand darf in Wörth an Fasching mit Gläsern oder Flaschen auf der Straße feiern. Grund ist ein Gewaltexzess im Jahr 2020. Die CDU verurteilt Gewalt, geht aber den Bürgermeister persönlich an.

Marco Goeckes Hundekot-Affäre: Die Künstlerseele und die Kritik

Der Vorfall ist unerhört: Der Direktor des Staatsballetts Hannover und zuletzt Tanzkurator bei den Ludwigshafener Pfalzbau-Bühnen, Marco Goecke, drückt einer verhassten Kritikerin Hundekot ins Gesicht. Die Sache scheint eindeutig. Doch man kann auch einen etwas anderen Blick auf die anrüchige Affäre werfen – die sicher in die Tanz-Annalen eingehen wird.

Warum Wladimir Putin auf die Bahn umgestiegen ist

Der russische Staatschef soll inzwischen häufig in einen Panzerzug statt ins Flugzeug steigen. Dadurch dauern die Reisen zwar länger, das hat aber einen großen Vorteil.

Rutschen, Kippeimer und Wasserpistolen: Neue Attraktion „Super Wings“ im Holiday Park

Die Schilder am Eingang des Wasserspielplatzes stehen schon. Wenn die Anlage fertig ist, können Kinder dort viele Elemente und Charaktere aus der Animationsserie „Super Wings" entdecken. Zur neuen Saison wird auch der Eintrittspreis erhöht.