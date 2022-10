Das sind die Themen, die in der Stadt und im Landkreis Kaiserslautern am Sonntag wichtig sind:

Ein Gewinn für den Handel oder ein Todesstoß für die Innenstadt? In der Beurteilung der Shopping-Mall „K in Lautern“ gingen die Meinungen von Beginn an weit auseinander. Auch die RHEINPFALZ-Leser haben sich über Jahre intensiv an der Diskussion beteiligt.

Seit Monaten hat die Lebenshilfe erhebliche Bedenken, dass die Versorgung beeinträchtigter Kinder durch das neue Kita-Gesetz unter die Räder kommt. Die Neubaupläne an Pariser Straße vorerst gestoppt Eingaben beim Land und Verhandlungen mit den Kommunen, vertreten durch den kommunalen Zweckverband, liefen bislang ins Leere.

Für große Freude sorgte der erste Erlebnistag „Klettern für sehbehinderte Menschen“ des Deutschen Alpenvereins (DAV) Kaiserslautern und des Blinden- und Sehbehindertenverbundes Pfalz (DBSV) am Samstag im Kletterzentrum der Barbarossahalle. Sehbehinderte Menschen durften über sich hinaus klettern.

Ende einer langen gastronomischen Ära: Das Traditionslokal „Im Eulennest“ in Eulenbis hat im September für immer seine Türen geschlossen. An welche Anekdoten sich die Eigentümer Doris und Karl Theisinger besonders gern zurückerinnern und wie es für sie weitergeht.

Bei „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“ sangen die Zuhörer bei der Drehorgel-Serenade an der Integrierten Gesamtschule in Landstuhl (IGS) begeistert mit. Sie erfuhren an diesem Abend auch, was der Unterschied zwischen Drehorgel und Leierkasten ist.