In einem seit Jahren stillgelegten und gesperrten Steinbruch im Wald bei Rockenhausen ist am Freitagvormittag ein junger Kletterer abgestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, brach sich der 25-Jährige den Fuß, als er sich von einem Baum am oberen Rand des Steinbruchs abseilen wollte und in die Tiefe stürzte. Mehrere Schilder warnen laut Polizei davor, den Steinbruch zu betreten. Es bestehe Lebensgefahr. Dass der Kletterer aus Kaiserslautern überhaupt gefunden wurde, bezeichnet ein Polizeisprecher als Glück. Zeugen verständigten die Rettungskräfte, die in dem unwegsamen Gelände allerdings nicht bis zur Absturzstelle kamen. Erst ein Rettungshubschrauber erreichte den Verletzten und brachte ihn ins Krankenhaus. Jetzt werde geprüft, ob die Kosten des Einsatzes dem 25-Jährigen in Rechnung gestellt werden. Die Polizei sucht die Zeugen des Unfalls, die beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort waren.