Ein 47 Jahre alter Mann ist am Samstag gegen 12.50 Uhr am Rappenfels bei Erfweiler (Kreis Südwestpfalz) beim Klettern abgestürzt. Wie die Polizei mitteilte, war er nicht gesichert. Er fiel laut den Beamten sieben Meter in die Tiefe und verletzte sich am Sprunggelenk. Ein Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Pirmasens gebracht. Die Feuerwehren Dahn und Erfweiler sowie ein Rettungswagen und Notarzt waren im Einsatz.