Seit 27. Juni laufen die restlichen Bauarbeiten zwischen „Wasser in die Stadt“ und Klemmhof-Tiefgarage, ab 8. August sollte das Parkhaus ursprünglich wieder allen Nutzern offenstehen. Wie die Stadt auf Antrage mitteilte, hat es ein paar kleinere Verzögerungen gegeben. Sie rechnet damit, dass das Parkhaus ab 15. August, wieder für jedermann zugänglich ist. Leicht verzögert hätten sich die Arbeiten, weil Mitarbeiter der beauftragten Firma erkrankt seien. Zudem habe die Eigentümergemeinschaft an der Tiefgarage kurzfristig Abdichtungsarbeiten eingeschoben. Dass diese notwendig sind, habe sich erst gezeigt, als das Pflaster im Anschluss an den Wendehammer abgeräumt worden sei. Kleine Restarbeiten – wie ein Handlauf an einer Treppe und die Ausbesserung des Bodenbelags im Bereich der Baumgruppe – könnten unabhängig von der Zufahrt zur Tiefgarage erfolgen, heißt es aus dem Rathaus.