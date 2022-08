Dirk Schuster hat in der von ihm zusammengestellten Startelf des 1. FC Kaiserslautern für die Zweitliga-Partie gegen den 1. FC Magdeburg (ab 13.30 Uhr) für eine kleine Überraschung gesorgt: Philipp Klement wird nach nur zwei Trainingseinheiten mit der Mannschaft von Beginn an auflaufen. Er ersetzt Julian Niehues. Ob als zweiter Sechser neben Marlon Ritter, muss sich zeigen. Klement war erst am Donnerstag vom VfB Stuttgart in die Pfalz gewechselt.