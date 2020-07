Ein Kleintransporter ist am Donnerstag gegen 10 Uhr ins Heck eines Lkws an einem Stauende auf der Karlsruher Südtangente gefahren. Der Verkehr in Richtung Rheinbrücke staute sich, als kurz vor dem Edeltrudtunnel ein vor dem Transporter fahrender Lkw abbremste und er mit hoher Geschwindigkeit in dessen Heck fuhr. Die Fahrerkabine wurde völlig zertrümmert; mehr als die Hälfte des Transporters wurde bis über die Sitzreihe hinweg auf etwa ein Meter Höhe gedrückt. Der Fahrer konnte jedoch direkt nach dem Unfall eigenständig aussteigen. Er wurde zwar zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht, erlitt jedoch nur leichte Verletzungen. Der Verkehr staute sich auf mehrere Kilometer zurück.