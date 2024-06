In der Nacht auf Donnerstag hat die Polizei zwei Einbrecher in Lachen-Speyerdorf festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, informierte eine Sicherheitsfirma die Behörden gegen 2.15 Uhr über ein eingeschlagenes Fenster am Vereinsgebäude des Kleintierzuchtvereins in der Flugplatzstraße. Die Polizei durchsuchte daraufhin das Gebäude und traf auf zwei Männer aus Ludwigshafen, die gerade dabei waren, mehrere Gegenstände mitzunehmen. Der 18- und der 40-Jährige wurden festgenommen. Zudem stellten die Beamten fest, dass auf dem Grundstück mehrere Parzellen aufgebrochen worden waren. Die Polizei bittet die Eigentümer der betroffenen Parzellen, sich zu melden: unter Telefon 06321-854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.