Ein eineinhalb Jahre alter Junge hat beim Pilzesammeln in der Nähe des Forsthauses Heldenstein bei Edenkoben im Südliche Weinstraße die Erkennungsmarke eines US-Soldaten gefunden, der seit dem Absturz seines Flugzeugs 1944 vermisst wird. Die Eltern des kleinen Noa Becker berichten: Er hatte das Metallstück mit dem eingestanzten Namen John M. Aiken auf einmal in der Hand, während sein vierjähriger Bruder Leo sich bei dem Ausflug im Juni gerade von seinem Vater am Gedenkstein die Geschichte vom Flugzeugabsturz erzählen ließ. Mittlerweile ist die Plakette in den USA. Der Pfälzer Vermisstenforscher Uwe Benkel hat dort eine Verwandte des getöteten Leutnants ausfindig machen lassen. Hier weiterlesen.