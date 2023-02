Die Tage des zwölfjährigen Rüden Aaron in Ebertsheim schienen gezählt, die Spritze zum Einschläfern war quasi schon aufgezogen. Denn mit das faustgroße Krebsgeschwür in seinem Hals war inoperabel. Fressen, saufen und atmen fielen ihm zunehmend schwerer. Doch dann ging der Hund in die Küche. Und dort geschah etwas, was ihn jetzt wieder qulebendig und wie in jungen Jahren herumspringen lässt. Zur ganzen Geschichte geht’s hier.