Eigentlich wäre die Kleine Kalmit an diesem Wochenende Schauplatz des beliebten Kalmitfests gewesen. Aber die Corona-Krise hat den Festgenuss verhagelt. Dafür durfte am Freitag etwas anderes gefeiert werden. Die Erhebung bei Ilbesheim ist offiziell in die Reihe der „Schönsten Weinsichten“ in Deutschland aufgenommen worden. Dafür wurde am Freitag eine Stele enthüllt. Das Kunstwerk aus Corten-Stahl ist drei Meter hoch und steht direkt im historischen Kalmit-Wingert. Geschaffen hat es der Mainzer Künstler Ulrich Schreiber. Mehr als 10.000 Personen haben an der öffentlichen Abstimmung des Deutschen Weininstituts teilgenommen. In diesem Jahr standen aus allen 13 deutschen Anbaugebieten 48 Vorschläge zur Auswahl. Die Kleine Kalmit hat sich gegen Bewerbungen aus Neustadt und Maikammer behauptet. Sie bietet einen fantastischen Blick über das Rebenmeer auf den Pfälzerwald – und bei klarer Sicht auch in die Rheinebene und auf den Odenwald.