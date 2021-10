Klaus Gärtner (46) bleibt Trainer der Rhein-Neckar Löwen. Das betonte auf Anfrage Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Der Coach dachte nach der 30:35-Niederlage am Sonntag beim TVB Stuttgart laut an Rücktritt. „Wir haben lange miteinander gesprochen. Klaus hat emotional reagiert. Er hat unser Vertrauen und das des Aufsichtsrats. Wir wussten von Anfang an, dass es schwierig wird“, sagte Jennifer Kettemann. Gärtner sitzt also auch am Dienstag (19 Uhr) im Pokalspiel beim SC DHfK Leipzig auf der Bank.