Der 25. Jubiläumsjahrgang des „Heidelberger Frühling“ von 20. März bis 18. April 2021 ist aufgrund unklarer Öffnungsperspektiven und fehlender Planungssicherheit abgesagt. Dies hat Festivalintendant Thorsten Schmidt gemeinsam mit der Heidelberger Stadtspitze heute entschieden. Bereits im vergangenen Jahr musste das Festival wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. „Den Jubiläumsjahrgang eines Festivals abzusagen, das man vom ersten Jahr an mit aufgebaut hat, fällt schwer. Doch ohne eine verlässliche Perspektive auf realistische Öffnungsszenarien ist es für uns zwei Wochen vor Festivalbeginn aus organisatorischer, künstlerischer und betriebswirtschaftlicher Sicht unmöglich geworden, die 92 geplanten Veranstaltungen mit über 475 KünstlerInnen aus aller Welt umzusetzen“, so Intendant Thorsten Schmidt in einer Pressemitteilung des Festivals. Schmidt hatte den „Frühling“ 1997 begründet und aus ihm eines der größten und wichtigsten Festivals Deutschlands gemacht. Die für dieses Jahr bereits erworbenen Karten werden laut Auskunft des „Heidelberger Frühlings“ zurückerstattet oder können zugunsten des Festivals erstattet werden.