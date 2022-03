SPD gewinnt Landtagswahlen im Saarland

Nach ersten Prognosen wird die SPD mit Abstand stärkste Partei im Saarland. Eine andere Ampel-Partei muss um den Einzug ins Landesparlament zittern. Zum Liveblog

Polizei: Wenige Angriffe auf Russischsprechende in der Pfalz

Die Polizei hat in der Pfalz und im gesamten Bundesland seit Beginn des Ukraine-Krieges nur wenige Übergriffe auf Menschen russischer Sprache und deren Institutionen registriert. Eine Entwarnung ist das nicht. Zum Artikel

Fußgänger bei Unfall tödlich verletzt

Ein 38-jähriger Fußgänger ist im Kreis Kaiserslautern am frühen Sonntagmorgen von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Zum Artikel

Steigende Spritpreise: Das dreiste Vorgehen der Diesel-Diebe

Tankdiebe treiben sich wieder vermehrt auf Pfälzer Autobahnen und in Industriegebieten herum. Bei ihren Streifzügen gehen sie immer brutaler vor. Ihre Opfer sind Lkw-Fahrer und Speditionen. Die Polizei ist oft machtlos. Zum Artikel

Neuer CDU-Landeschef Christian Baldauf will die „krachenden“ Wahlniederlagen aufarbeiten

Der Pfälzer Christian Baldauf ist am Samstag auf dem Parteitag in Wittlich zum neuen CDU-Landesvorsitzenden gewählt worden. Im Interview mit Karin Dauscher sprach er über sein Team, die Erneuerung der Landespartei und über die nächste Spitzenkandidatur. Zum Artikel

Wandertipps: Die schönsten Touren in der Pfalz

Die Pfalz ist ein Wanderparadies. Ob man durch Wald und Wiese spaziert, auf Felsen klettert oder Burgruinen erkundet, hier findet jeder seinen persönlichen Glücksort. Mitglieder der Redaktion stellen ihre liebste Tour vor. Zum Artikel

US-Außenminister: USA streben keinen Machtwechsel in Russland an

US-Außenminister Antony Blinken hat betont, die Vereinigten Staaten strebten keinen Machtwechsel in Russland an. Bei einer Pressekonferenz mit seinem israelischen Amtskollegen Jair Lapid sagte Blinken in Jerusalem, es gehe vielmehr darum, dass Kremlchef Wladimir Putin „nicht dazu ermächtigt werden kann, Krieg gegen die Ukraine oder jedes andere Land zu führen“. Zum Liveblog

Bald Aus für Partner-Bahncard

Angesichts der massiv gestiegenen Spritpreise kann eine Bahnfahrt oft eine günstige Alternative sein. Hilfreich ist es dabei, einer Bahncard zu haben. Beeilen muss sich, wer sich eine Partner-Bahncard zulegen will. Sie ist nur noch bis zum 31. März erhältlich. Zum Artikel