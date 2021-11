Die Rhein-Neckar Löwen suchen in der Handball-Bundesliga vergeblich nach ihrer Konstanz. Das war auch gestern Abend in der „Hölle Nord“ bei der SG Flensburg-Handewitt wieder der Fall. Mit einer verdienten 26:31 (11:17)-Niederlage im Gepäck mussten die Badener die Heimreise antreten. Seit 2017 warten die Löwen nunmehr schon auf ein Erfolgserlebnis gegen das Team von Maik Machulla. In der Liga stehen die Mannheimer mit jetzt 9:11 Zählern so schlecht da wie schon seit Jahren nicht mehr. Bester Schütze bei den Löwen war Andy Schmid mit fünf Treffern.