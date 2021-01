Am Freitag gegen 17.20 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass zwei Männer gerade sein Klapprad aus der S-Bahn am Ludwigshafener Hauptbahnhof Ludwigshafen gestohlen hätten. Der Besitzer konnte den Tätern nicht folgen, da die S-Bahn bereits weiterfuhr. Am Hauptbahnhof konnten die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer samt Klapprad von der Polizei gestellt werden. Das Klapprad wurde sichergestellt und konnte später wieder an den 20-jährigen Besitzer ausgehändigt werden. Gegen die beiden Diebe wurde ein Strafverfahren eingeleitet.