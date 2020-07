Die Polizei hat zwei mutmaßliche Ladendiebe geschnappt, die Ermittler nun für eine ganze Kleiderklau-Serie verantwortlich machen: Derzeit ordnen die Strafverfolger dem 21-Jährigen und seinem 18-jährigen Komplizen mindestens 30 derartige Taten zu. In Ludwigshafen, Speyer, Mainz und Mannheim sollen die beiden Verdächtigen so Beute im Gesamtwert von fast 17.000 Euro eingeheimst haben.

In einem Einkaufszentrum in Ludwigshafen sind sie den Angaben zufolge am vergangenen Dienstag dann bei ihrem offenbar kriminellen Treiben aufgefallen und nach kurzer Flucht von Polizisten gestoppt worden. Inzwischen hat ein Richter in Frankenthal entschieden, dass die Männer einstweilen in Untersuchungshaft müssen. Hintergrund: Die Justiz unterstellt unter anderem Fluchtgefahr, weil die beiden Verdächtigen aus Nordafrika stammen. Laut Polizei waren sie bis zu ihrer Festnahme in Speyer untergebracht.