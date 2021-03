Nach drei Monaten mit eingeschränkter Kita-Betreuung sollen die Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz zum 15. März wieder in den Regelbetrieb übergehen. Bis dahin bleibt es beim Appell, Kinder nur bei dringendem Betreuungsbedarf in die Kita zu schicken, wie das Bildungsministerium am Donnerstag in Mainz mitteilte. Bereits ab kommendem Montag sind alle Vorschulkinder zum Kita-Besuch eingeladen.

„Der Übergang zwischen Kita und Grundschule ist für Kinder ein großer Schritt“, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). „Um diesen Übergang mit und für unsere Vorschulkinder gut vorzubereiten, können sie schon eine Woche früher wieder in ihre Kitas zurückkehren.“ So könnten die Kinder noch möglichst viel Zeit vor der Schule in den vertrauten Einrichtungen verbringen. Auch Kinder, „für die die bestehende Situation besonders belastend ist“, könnten jetzt wieder verstärkt in ihre Kita kommen.

Der Übergang zum Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen ab Mitte März steht unter dem Vorbehalt, dass das Infektionsgeschehen diesen Schritt zulässt. Bis dahin hätten die Erzieherinnen und Erzieher „weitestgehend den Schutz durch die erste Impfung“, erklärte das Ministerium. Je nach Situation vor Ort könne es aber immer wieder zu Einschränkungen des Betreuungsangebots kommen – gerade auch während der Zeit, in der die Kinder gebracht und abgeholt würden.

Die Entscheidungen seien bereits mit dem Kita-Tag der Spitzen abgestimmt worden, teilte das Ministerium mit. Diese Runde verbindet das Bildungsministerium mit den Kita-Trägern, Elternvertretern und Vertretungen der Erzieherinnen und Erzieher. „Ich freue mich sehr, dass wir diese nächsten Schritte im Bereich der Kitas gemeinsam gehen können“, erklärte Hubig.