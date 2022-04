Am Donnerstag könnten viele Eltern vor verschlossenen Kita-Türen stehen. Und viele Schüler sowie Pendler könnten umsonst auf ihren Bus warten. Denn die Gewerkschaft Verdi hat Erzieherinnen und Erzieher genau so wie Busfahrerinnen und Busfahrer zu Warnstreiks aufgerufen. Auch die Pfalz ist betroffen.

Von den Warnstreiks der Beschäftigten von kommunalen Kitas und Sozialdiensten werden nach Angaben von Verdi am Donnerstag in der Pfalz besonders Dudenhofen, Frankenthal, Kaiserslautern, Landau, Ludwigshafen, Neuhofen, Pirmasens, Speyer, Schifferstadt, Zweibrücken und das Umland betroffen sein. Dort sind kleinere Aktionen an verschiedenen Standorten geplant. Laut Verdi werden die meisten Einrichtungen ganztägig geschlossen sein. Es könne zudem nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Kommunen den Streiks anschließen. Eltern wird empfohlen, sich in ihrer Einrichtung zu erkundigen, ob auch diese betroffen ist.

Hintergrund der Streiks in den Kitas und Sozialdiensten sind die bisher ergebnislos verlaufenden Tarifverhandlungen zwischen Verdi und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände. Weitere Verhandlungen soll es Mitte Mai geben.

Bei den Busfahrern beginnt der Streik am Donnerstag um 3 Uhr, sein vorläufiges Ende ist für Freitagnacht vorgesehen. In der Pfalz sind Linien der DB Regio Mitte mit Sitz in Kaiserslautern sowie der Stadtbus Zweibrücken GmbH von dem Ausstand betroffen. Auch die Busfahrer der Verkehrsgesellschaften Zweibrücken und BVB (Haßloch) wurden von Verdi aufgerufen, aus „Solidarität“ die Arbeit niederzulegen. Der Zorn der Busfahrer richtet sich laut Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider verstärkt gegen die Politik, die zugesagt habe, die Mehrkosten für die Arbeitgeber aus öffentlichen Mitteln zu finanzieren, diese Zusage aber wohl nicht einhalte.

Für Freitag ist zudem ein Demonstrationszug der Busfahrer und der Erzieher mit anschließender Kundgebung vor dem Umweltministerium im Mainz angekündigt. An diesem Tag liegt der Schwerpunkt der Kita-Streiks in Rheinhessen.