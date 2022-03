Wie groß die Spendenbereitschaft der Südpfälzer ist, hat die Kindertagesstätte in Roschbach im Landkreis SÜW zu spüren bekommen. Die Einrichtung mutierte innerhalb eines Tages zu einer Sammelstelle für Spenden, die an Ukrainer verteilt werden sollen. Abgegeben wurden unter anderem Hygieneartikel, Kleider und Lebensmittel. Die Aktion war anfangs eine private Initiative von zwei Südpfälzern, die Kita bekam davon Wind und wollte die beiden unterstützen. Auch durch eine Meldung in der RHEINPFALZ verbreitete sich die Sammlung wie ein Lauffeuer durch die Region und animierte zahlreiche Menschen zum Spenden. Ein Böbinger übernimmt den Transport der Hilfsgüter zu der polnisch-ukrainischen Grenze. Dort sollen sie an Geflüchtete verteilt werden. Nebenbei unterstützt er eine befreundete ukrainische Familie, über die Grenze zu kommen.

