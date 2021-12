Die Landauer Kita Schützenhof kann nach ihrer Erweiterung mehr als doppelt so viele Betreuungsplätze anbieten als noch vor zwei Jahren. Dort werden aktuell 88 Mädchen und Jungen betreut, zuvor waren es bis zu 40. Auch Einjährige können vom Team um Leiterin Yvonne Wilhelm-Handrich aufgenommen werden, was früher nicht möglich war. Das Bauprojekt hat rund 850.000 Euro gekostet, der Großteil wurde von der Stadt finanziert. Wie Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) beim Pressetermin sagte, sei die Stadt Landau in puncto Kita-Plätze gut aufgestellt. Eltern könnte in relativ kurzer Zeit einen Betreuungsplatz angeboten werden, weshalb die Stadt von anderen Kommunen im Land beneidet würde. Nach Angaben der Stadtverwaltung wird aktuell die Kita Froschteich in Queichheim erweitert, die sich ebenso wie die Kita Schützenhof im Norden der Stadt in Trägerschaft des Protestantischen Kindergartenverbands Landau und Umgebung befindet. Kommendes Jahr würden weitere Plätze in der kommunalen Kita Ponyhof geschaffen.

