Kritik am Vorgehen der Stadtverwaltung in der strittigen Standortfrage für die Kita Regenbogen in Speyer-Nord übt in einer Stellungnahme der SPD-Ortsverein Speyer-Nord. Der „runde Tisch“ dazu vergangenen Freitag sei nicht ergebnisoffen gewesen, so Ehrenvorsitzender Friedel Hinderberger, der für seine Partei auch im Stadtrat sitzt. Die Verwaltung habe nur ihren Vorschlag für einen Neubau im Kastanienweg begründen wollen. „Ein echtes Interesse an den Vorschlägen der Bürgerinitiative war leider nicht zu erkennen“, so die SPD. Die Initiative plädiert für einen Neubau im Umfeld des heutigen Kita-Standorts im Ginsterweg.

„Die Ausführungen der Verwaltung wirkten sehr abgestimmt und kamen nicht immer fachmännisch daher“, kritisiert der Ortsverein. Eine Äußerung von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), wenn die Kita nicht im Kastanienweg gebaut werde, werde die städtische Wohnbautochter Gewo Wohnungen auf der vorgesehenen Grünfläche errichten, sei in dieser Hinsicht „unmissverständlich“ gewesen. Der Ortsverein äußert die Hoffnung, dass bei weiteren anstehenden Veränderungen im Stadtteil – wie der geplanten Wohnraumverdichtung – die Bürger besser informiert und einbezogen würden. Sonst bleibe die „viel beschworene Transparenz“ nur ein Lippenbekenntnis.

Er gebe diese Stellungnahme als Ehrenvorsitzender ab, weil der Ortsverein derzeit führungslos sei, erläuterte Hinderberger. Neuwahlen seien aber in den kommenden Wochen geplant.