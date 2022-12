Der Bundestag hat ein Gesetz zur Finanzierung einer besseren Kita-Betreuung angenommen. Das am Freitag beschlossene Kita-Qualitätsgesetz sieht vor, dass der Bund in den Jahren 2023 und 2024 dafür nochmals rund vier Milliarden Euro zur Verfügung stellt. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) betonte vor den Abgeordneten, jenseits ihrer Familien lernten „kleine Kinder an keinem anderen Ort so viel wie am Bildungsort Kita“. Zudem seien die Betreuungsstätten gerade für Frauen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nötig.

Die CSU-Abgeordnete Dorothee Bär bezweifelte, dass die Qualität in Kitas steigen werde. Denn mit dem Gesetz werde „Etikettenschwindel“ betrieben, sagte sie. Bei den vorgesehenen Geldern gehe es vor allem um die Finanzierung von Beitragsentlastungen. „Das schafft keine bessere Qualität in unseren Kitas.“

Die Union stimmte gegen das Gesetz. Neben SPD, Grünen und FDP votierte auch AfD für die Vorlage. Die Linke enthielt sich.