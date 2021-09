Kinder aus einer Kita-Gruppe, in der eine Corona-Infektion festgestellt wurde, können nach einem negativen PCR-Test weiter in der Kita betreut werden und müssen nicht in Quarantäne. So steht es in der neuesten Verordnung zur „Absonderung“ – sprich: Quarantäne – von Corona-Infizierten. Das hat das Gesundheitsministerium des Landes mitgeteilt. Die neue Regel gilt ab Montag.

Demnach gilt zwar eine sofortige Quarantäne für alle Kinder aus einer betroffenen Gruppe, sobald ein positives Ergebnis vorliegt. Diese wird aber einzeln wieder aufgehoben, sobald ein Kind negativ getestet wurde. Eine Ausnahmeregelung ist vorgesehen für den Fall, dass neue, eventuell ansteckendere oder sonstwie gefährlichere Varianten des Coronavirus auftauchen als die derzeit dominierende Delta-Variante, oder dass – so der Wortlaut der Verordnung (§3, Absatz 2b) – „wenn das zuständige Gesundheitsamt im Einzelfall ein besonders relevantes Ausbruchsgeschehen festgestellt hat“. Dann können laut Gesundheitsministerium auch strengere Regeln erlassen werden.

Für die Schulen sollen die Regeln geändert werden, wenn auch eine neue Corona-Bekämpfungsverordnung kommt. Die aktuelle Verordnung läuft am 11. September aus.

