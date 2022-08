Eltern von Kita-Kindern aus dem Kreis Südliche Weinstraße machen sich Sorgen. Im Umlauf ist eine fiktive Figur namens Huggy Wuggy, die ihre Sprösslinge verängstigen kann. Es wird vor psychologischen Folgen gewarnt. Teilweise haben Kinder das Horror-Videospiel Poppy Playtime schon mit in die Einrichtung mitgebracht, in dem Huggy Wuggy eine Hauptrolle einnimmt. Das teilt der Kreiselternausschuss SÜW in einer Presseerklärung mit. Das Spiel ist auch als App für das Smartphone erhältlich. Erschwerend kommt hinzu, dass über Youtube und in den Sozialen Netzwerken wie Tiktok Beiträge kursieren, in denen die Nutzer vorgeben, von Huggy Wuggy bedroht oder gar entführt worden zu sein. Zudem hat der Bösewicht Gastauftritte in Kindersendungen wie Peppa Wutz, die bei den Kleinen angesagt sind. Und schließlich gibt es die Figur in allen möglichen Farben als Plüschtier. Kurz gesagt, gibt es damit viele Berührungspunkte. „Eltern berichten von Alpträumen und Verhaltensänderungen bei ihren Kindern“, teilt die Elternvertretung mit. „Erfahrungsgemäß führen solche Vorfälle innerhalb der Elternschaft und auch zwischen Eltern und Erzieher zu Konflikten, da den betroffenen Eltern Vorwürfe und Schuldzuweisungen gemacht werden.“

