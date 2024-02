Schwegenheims Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) verabschiedet sich im Sommer von seinem Amt. Er wird bei der Kommunalwahl am 9. Juni nicht noch einmal antreten. Als Grund nennt er die Zustände in der kommunalen Kindertagesstätte. Mehr dazu, was in Schwegenheim passiert ist, lesen Sie hier.