Nach zehn Jahren Lichtpause war es am Sonntagabend endlich so weit: Die Annweilerer Kirchturmuhr wurde wiedererleuchtet. Diesen Moment wollten sich zahlreiche Bürger nicht entgehen lassen. Die vier restaurierten Ziffernblätter wurde am Dienstag und Mittwoch in einer spektakulären Montageaktion mit einem Kran in 25 Meter Höhe am Turm der Stadtkirche angebracht. Die Uhr ist nun frisch vergoldet, mit LED-Leuchten und moderner Technik ausgestattet. Das bekannt Turmuhr-Unternehmen Perrot aus dem Schwarzwald und der Landauer Kirchturmuhr-Spezialist Jörg Ankermann hatten die Uhr generalüberholt und neu installiert. Rund 48.000 Euro werden die Uhrerneuerung und eine Reparatur am Dach kosten, nachdem bei der Demontage der Uhr Schäden am Dach aufgefallen waren. Der Betrag wird über die städtische Kulturstiftung und Spenden finanziert.