Kirchturm muss weichen

Sanierung, Teilrückbau und Wiederaufbau oder Abriss – das waren die Optionen für den maroden Kirchturm von Klingenmünster. Nun ist die Entscheidung gefallen. Und schon gibt es ein neues Problem.

Buckelpisten und Radler

Asphaltierte Feldwege werden gerne von Radlern zum entspannten Fahren abseits von Straßen genutzt. Doch immer mal wieder passieren Unfälle auf unebener Strecke. Wer trägt die Verantwortung?

Nachhilfe bei Ernährung erforderlich

Wenn’s ums Essen geht, haben Schulen wenig zu bieten. Zumindest was das Wissen darüber betrifft. Denn oft wird im Unterricht über gesunde Ernährung nur gesprochen. Das hat seine Gründe. Es gibt aber auch gute Beispiele.

Hackern das Leben schwerer machen

Mit einer Frage an eine Suchmaschine fängt es an. Auf einmal ist das E-Mail-Konto gehackt. Der Abi-Jahrgang Informatik des Goethe-Gymnasiums weiß, wie das kommen kann. Experten der TU Darmstadt geben „Nachhilfe“ in Sachen hacken und verraten die Bedeutung der Raucherecke.

Schwimmen bei jedem Wetter

Warm duschen mag er auch gern. Aber erst nach dem Schwimmen im See. Und dort, genauer gesagt darin ist Toni Hübner das ganze Jahr über anzutreffen. Was dabei für ihn der schlimmste Moment ist.