Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Montag bestätigt, was das Bistum schon am Freitag verkündet hatte: Das Feuer in der Carlsberger Heilig-Kreuz-Kirche hat offenbar ein Brandstifter gelegt. Außerdem haben die Ermittler nun erstmals eine konkrete Schadenssumme genannt. Pfarrei und Diözese hatten dazu bislang keine Angaben gemacht, da ihre Vertreter eigenen Angaben zufolge nicht ins gesperrte Gebäude durften. Klar ist, dass ein Beichtstuhl und eine hölzerne Marienstatue zerstört sind. Außerdem hat die Feuerwehr Fenster eingeschlagen. Die Ermittlungsbehörden gehen jetzt von einer Gesamtschadenshöhe von etwa 50.000 Euro aus. Offen lassen sie, ob sie mögliche Verbindungen zu früheren Vorfällen im Dorf sehen. Allerdings stellen sie möglichen Zeugen eine Frage, die Rückschlüsse erlaubt. Mehr dazu steht im ausführlichen Artikel.