Der 1. FC Kaiserslautern hat etlichen krankheits- und blessurenbedingten Ausfällen getrotzt und seine Generalprobe vor Wiederaufnahme der Drittliga-Saison positiv gestaltet. Am Samstagnachmittag gewann die Elf von Trainer Marco Antwerpen beim belgischen Erstligisten KAS Eupen mit 1:0. Den Treffer zur Führung erzielte Muhammed Kiprit nach Vorlage von Jean Zimmer in der 29. Minute. Eine Minute vor dem Abpfiff markierte Elias Huth das Siegtor. Fünf Minuten zuvor war der Gastgeber per Strafstoß Smail Prevlak zum Ausgleich gekommen. Simon Stehle rückte ins Zentrum weiterer erfolgversprechender Offensivszenen des FCK, einmal ließ der 20-Jährige den Pfosten erzittern. Der FCK hatte die Reise nach Ostbelgien mit nur 14 Feldspielern angetreten. Unter anderen fehlten Felix Götze, Marlon Ritter sowie die Offensivspieler Reńe Klingenburg, Kenny Prince Redondo und Daniel Hanslik.

Zu den Akteuren aus der zweiten Reihe, die in Eupen in die Bresche sprangen, sagte Trainer Antwerpen: „Jeder haut sich hier rein, wir sind mit den Jungs in dieser Woche sehr zufrieden. Das Spiel sah in großen Teilen auch sehr gut aus.“

Auch der Gastgeber trat nicht in Bestbesetzung an. So beklagte die in der Jupiler Pro League derzeit auf Rang zwölf notierte Königliche Allgemeine Sportvereinigung sechs coronabedingte Ausfälle.

Am kommenden Samstag trifft der FCK ab 14 Uhr im Fritz-Walter-Stadion auf den SV Meppen.