Weil er seine eigene Tochter missbraucht haben soll, nahm das Jugendamt des Rhein-Pfalz-Kreises einem Familienvater im vergangenen Sommer seine Kinder weg. Und weil die damit in Sicherheit waren, sollte der 45-Jährige in Freiheit auf seinen Prozess warten dürfen. Doch dann scheint er gleich wieder nach einem neuen Opfer gesucht zu haben.

Es ist ein bedrückender Verdacht, der Ermittler im Juli 2019 zu einem Familienvater im Rhein-Pfalz-Kreis führt: Im Internet sind Aufnahmen aufgetaucht, die darauf schließen lassen, dass der 45-Jährige seine eigene Tochter sexuell missbraucht hat. Und in seiner Wohnung finden die Beamten prompt weitere Dateien, die offenbar dokumentieren, wie er sich an der Vierjährigen vergeht. Womit sich ein Vorwurf erhärtet, der auf einen Hinweis aus den USA zurückgeht. Denn der mutmaßliche Kinderschänder soll solche Bilder anderen Menschen gezeigt haben – bei Facebook.

Facebook löscht nicht nur

Jürgen Brauer, der Chef der für Internet-Verbrechen in ganz Rheinland-Pfalz zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz, erläutert: Auch bei diesem Online-Dienst gibt es abgeschottete Gruppen, in denen sich Kriminelle austauschen und dabei sicher wähnen. Doch die amerikanischen Web-Unternehmen setzt nicht nur technische Filter ein, um verbotene Inhalte zu löschen. Wenn sie auf ihren Seiten zum Beispiel kinderpornografisches Material entdecken, alarmieren sie auch das „National Center for Missing and Exploited Children“ (NCMEC).

Denn diese halbstaatliche Organisation prüft dann, ob sie irgendwo auf der Welt eine amtliche Behörde einschalten kann. Das Bundeskriminalamt etwa hat von ihr nach eigenen Angaben im Jahr 2019 rund 62.000 Hinweise bekommen, die es anschließend überprüft hat. Daraus wurden 21.600 Fälle, in denen tatsächlich von einer Straftat nach deutschem Recht auszugehen war. Doch mehr als 2000-mal kamen die Ermittler trotzdem nicht weiter. Denn um den Täter aufzuspüren, hätten sie weitere technische Daten gebraucht.

Einer von 94 Fällen

Die allerdings werden in der Bundesrepublik zumeist schnell wieder gelöscht, weil die von den Strafverfolgern geforderte Vorratsdatenspeicherung juristisch und politisch weiter umstritten ist. Andererseits sagen Ermittler: Oft kommen aus den USA auch gleich die kompletten Informationen. Und bisweilen entdecken Kriminalisten ja auch noch eine Spur, die sie mit herkömmlichen Methoden den Täter entdecken lässt. Zum Beispiel, weil eine Aufnahme auch dessen Zimmerfenster zeigt – und der Ausblick verrät, wo das Haus steht, in dem er sich an einem Kind verging.

Das für die Vorder- und die Südpfalz zuständige Polizeipräsidium in Ludwigshafen hat so im Jahr 2018 schlussendlich 43 eigene Fälle gezählt, die auf Hinweise der US-Organisation zurückgingen. Und 2019 waren es gar 94. Einer von ihnen: der des Familienvaters aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, dessen Wohnung die Ermittler im Juli durchsuchten. Mittlerweile hat die Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft Anklage gegen diesen Mann erhoben. Also muss das Landgericht in Frankenthal jetzt entscheiden, ob und wann es ihm den Prozess macht.

Oma bietet Enkeltochter an

Bis der beginnt, wollte die Justiz den 45-Jährigen eigentlich auf freiem Fuß lassen. Schließlich gab es keine Anzeichen dafür, dass er türmen würde. Und weil das Jugendamt des Rhein-Pfalz-Kreises seine Kinder in Obhut genommen und damit in Sicherheit gebracht hat, schien von ihm auch keine Gefahr mehr auszugehen. Doch im vergangenen Dezember hat ein Richter entschieden, dass der Verdächtige doch besser in Untersuchungshaft gesteckt wird. Denn während schon wegen Missbrauchs seiner Tochter gegen ihn ermittelt wurde, scheint er noch nach einem neuen Opfer gesucht zu haben.

Kölner Ermittler entdeckten den Pfälzer demnach in einem Whatsapp-Chat, in dem Pädophile Filme austauschten. Doch das soll dem 45-Jährigen nicht genügt haben, die Ankläger sagen: Er fragte dort nach jemandem, der ihm ein Kind überlässt, damit er es missbrauchen kann. Und tatsächlich habe er eine 54-Jährige aus dem Raum Darmstadt gefunden, die ihm ihre 17 Monate alte Enkelin zur Verfügung stellen wollte. Weshalb in der Anklage gegen den Familienvater nun neben zweimaligem Missbrauch der eigenen Tochter auch „Verabredung zu einem Verbrechen“ steht.

Noch nicht alles ausgewertet

Außerdem muss sich der 45-Jährige für den Besitz und die Verbreitung kinderpornografischen Materials verantworten. Wobei noch offen ist, wie viel da genau zusammenkommt. Denn einiges hatten die Ermittler schon bei der Dursuchung im vergangenen Sommer sichergestellt, anderes war erst bei der Festnahme im Dezember aufgetaucht. Und dieser zweite Fund ist noch nicht komplett ausgewertet. Aber grob durchgesehen, sodass die Ermittler immerhin sagen können, was sie nicht entdeckt haben: Anhaltspunkte dafür, dass der Familienvater außer seiner eigenen Tochter noch weitere Kinder missbraucht haben könnte.