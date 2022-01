Kindesmissbrauch durch Frauen ist dem Sexualforscher Peer Briken vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zufolge ein großes Tabu – vor allem, wenn die Mutter Täterin ist. „Sexuelles Interesse an Kindern und Jugendlichen ist kein ausschließlich männliches Phänomen“, sagte Briken im Interview des „Spiegels“. „Mich beschäftigt das schon länger, weil ich das Thema als Psychotherapeut und als Gutachter in Strafprozessen kenne. Aber uns hat doch gewundert, in wie vielen Fällen Frauen als Täterinnen, und durchaus auch Einzeltäterinnen, genannt wurden: Wenn es um Missbrauch in der Familie ging, war das in fast jedem zehnten Fall so.“