Ein Kinderspielzeug hat am Sonntagvormittag einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Gegen 10 Uhr war bei der Rettungsleitstelle die Meldung eingegangen, dass in einem Haus in der Stiftswaldstraße der Rauchmelder Alarm schlage. Wie die Einsatzkräfte vor Ort feststellten, war es jedoch nicht der Brandmelder, der hier Alarmsignale gab, sondern ein Spielzeug-Feuerwehrauto mit eingebautem Lautsprecher. Der schrille Ton des Spielgeräts war von Zeugen irrtümlich für das Signal eines Rauchmelders gehalten worden.