Der Pirmasenser Unternehmer Raphael Wagenblatt steht vor Gericht und bangt um sein Privatvermögen. Dass er einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens für die Dara Event GmbH zu spät gestellt hat, halten die Richter für durchaus wahrscheinlich. Deutlich zu hoch sei aber die Forderung des Insolvenzverwalters, obwohl die schon deutlich abgespeckt wurde.

Wenn Sie am Wochenende in der Pirmasenser Innenstadt Kinder und Jugendliche gleich dreifach sehen, sehen Sie richtig: In der Jugendherberge kommen Familien aus ganz Deutschland mit Drillingen und weiteren Mehrlingen zusammen.

Seit Kurzem wird auf dem Gelände des Klosterhofs in Pirmasens gebaut. Zwei neue Wohngruppenhäuser entstehen, wo früher Schweine lebten.

Der Hauensteiner Paddelweiher wird schon bald Assoziationen an San Francisco wecken. Der marode Steg muss bekanntermaßen ersetzt werden und die Gemeindeführung will dies mit einer architektonisch herausragenden Lösung tun.

Wer saß am Steuer? War es der 20-jährige Angeklagte mit 1,6 Promille oder doch die nüchterne Freundin? Eine Frage, die auch das Amtsgericht Zweibrücken am Dienstag nicht abschließend klären konnte. Drei weitere Zeugen sollen Klarheit ins Verwirrspiel bringen.

Im Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen 73-jährigen Angeklagten aus der VG Pirmasens Land haben die Ehefrau und die Tochter vor der sechsten Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken als Zeuginnen ausgesagt.

Weil er eine Vielzahl kinderpornografischer Inhalte besaß, hat das Schöffengericht Pirmasens einen 25-jährigen Mann zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Mit der Begründung des Mannes tat sich der Richter schwer.

Udo und Stephanie Stephan aus Reifenberg haben sich einen Lebenstraum erfüllt. Von Hamburg aus ist das Ehepaar Ende Oktober mit dem Kreuzfahrtschiff auf Weltreise gegangen. Ein Gespräch über die Reise, Silvester in Sydney, Weihnachten im Südpazifik und über den südlichsten Landstrich der Erde.

Der Zweibrücker Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch mit großer Geste und stehendem Applaus an die Seite der Mitarbeiter von Tadano-Demag und ihrer Angehörigen gestellt.

Die Telekom hat begonnen, die Zweibrücker Innenstadt mit Glasfaser zu versorgen. Die nächste Firma steht in den Startlöchern. Bald wird an mehreren Stellen gleichzeitig gearbeitet.

Muscheln auf Stelzen, eine riesige Flamenco-Tänzerin, Menschen, die auf Fischen reiten, und viele Shows: Am 11. und 12. Mai verwandelt sich die Zweibrücker Innenstadt in eine Partymeile für die ganze Familie. Dann kehrt das Straßentheater-Spektakel zurück.