Das Uniklinikum des Saarlands (UKS) in Homburg hat einen ärztlichen Mitarbeiter wegen des Verdachts des Besitzes kinderpornografischen Materials und der sexuellen Belästigung einer volljährigen Patientin fristlos entlassen. Darüber informierte das Klinikum am Dienstag. Gegen den Mann ermittelt die Staatsanwaltschaft Saarbrücken, wie die Behörde auf Anfrage bestätigte. Wie die Saarbrücker Zeitung am Dienstag berichtete, hat die Patientin im April Anzeige erstattet: nach einem privaten Chat mit dem Arzt. Hintergrund soll ein mutmaßlicher Übergriff bei einer früheren Untersuchung gewesen sein. Laut Saarländischem Rundfunk handelt es sich bei dem Mann um einen 40-jährigen Assistenzarzt aus der Inneren Medizin. Wegen eines früheren Missbrauchsskandals steht das Uniklinikum unter Druck. Ende 2014 hatte das Haus einem später verstorbenen Assistenzarzt fristlos gekündigt wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Damals hatte der Verdächtige Fotos seiner Patienten in der Jugendpsychiatrie gemacht. Jahrelang konnte er ungehindert weiterarbeiten trotz Hinweisen und Anzeigen auch aus seinem Umfeld als Judotrainer. Ein Untersuchungsausschuss am Saar-Landtag versucht, die Vorfälle von damals aufzuarbeiten.