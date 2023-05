Das monatlich in der Apotheke erscheinende Kindermagazin „Medizini“ hat in seiner jüngsten Ausgabe den Landauer Zoo unter den „Schönsten Zoos in Deutschland, Österreich und der Schweiz“ aufgelistet. Unter den Besonderheiten wird unter anderem auf die erlebnisreichen Kindergeburtstage hingewiesen, die durch die Zooschule ausgerichtet werden. Zoodezernent Jochen Silbernagel und Zoodirektor Jens-Ove Heckel freuen sich über diese Anerkennung und sind sich einig, „dass die wiederkehrenden Erfolge dem großen Engagement der Mitarbeitendenteams des Zoos, der Zooschule und des Zoofreundeskreises zu verdanken sind“. Es ist nicht die erste Würdigung, die in einer Zoobewertung Erwähnung findet. Auch in Magazinen wie „Natur“, „Greenpeace Magazin“, oder „Ein Herz für Tiere“ rangierte die Einrichtung mit auf den vorderen Plätzen.