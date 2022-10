„In meinem Baumhaus“: Krebskranker Junge ist tot

In der Nacht nach seinem 14. Geburtstag ist der krebskranke Junge aus Karlsruhe gestorben, der mit einem eigenen Rapsong seiner Mutter Mut für die Zeit nach seinem Tod machen wollte. Zum Artikel

Minister Hoch für Ende der Isolationspflicht bei Corona

Trotz steigender Infektionszahlen hält der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) die Isolationspflicht für Corona-Infizierte für nicht mehr zeitgemäß. Zum Artikel

Unfall mit zwei Polizeiwagen und Auto: Vier Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Polizeiwagen und einem Auto bei Trier sind vier Personen leicht verletzt worden. Der Sachschaden war hoch. Zum Artikel

Personalmangel und Energiekrise: Kommt jetzt der Gastro-Exodus?

Erst die Corona-Pandemie, jetzt der Energiepreis- Schock: Es sind harte Zeiten für die Gastronomie. Und dann laufen der Branche auch noch die Mitarbeiter weg. Droht ein großes Restaurant-Sterben in der Pfalz? Zum Artikel

CDU-Chef Baldauf: „Union hat in einigen wichtigen Themenfeldern noch keinen Fahrplan“

Die Konservativen in Deutschland suchen nach einer Serie von Wahlniederlagen noch nach ihrer neuen Rolle. Ein Gespräch mit dem rheinland-pfälzischen CDU-Vorsitzenden Christian Baldauf über Kulturkampf-Parolen, Populismus und Polit-Konzepte. Zum Artikel

Krankenhäuser fordern Maskenpflicht in Innenräumen

Die Corona-Zahlen steigen wieder. Das bringt unter anderem die Klinken in Not, auch wenn es weniger schwere Verläufe als früher gibt. Sie wünschen sich, dass die Länder handeln, bevor es zu spät ist. Zum Artikel

Baerbock verteidigt Rüstungsexport-Entscheidung

Auf ihrem Parteitag am Rhein versuchen die Grünen, ihre pazifistische Tradition mit der Rolle als Regierungspartei unter einen Hut zu bringen. Zum Artikel

Leiche von Zwölfjähriger in Koffer entdeckt

Grausame Entdeckung in Paris: Die Leiche eines vermissten zwölfjährigen Mädchens wurde in der französischen Hauptstadt in einem Koffer gefunden. Zum Artikel

Sparen mit der Rheinpfalz

Wie Dimmer und Bewegungsmelder bei der Beleuchtung von Wohnung und Haus können beim Stromsparen helfen können. Zum Artikel