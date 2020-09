Nach ähnlichen Fällen in Zweibrücken berichtet die Polizei jetzt auch aus der Gemeinde Gersheim (Saarpfalz-Kreis) von einem sogenannten Kinderansprecher. Demnach soll ein Unbekannter am Montagnachmittag, 28. September, gegen 17 Uhr in Gersheim-Walsheim einen Siebenjährigen aus einem roten Kleinbus heraus angesprochen haben. Der Junge sei mit seinem Fahrrad in der Gersheimer Straße unterwegs gewesen. Sein Vater war in der Nähe, hatte in diesem Moment jedoch keinen Sichtkontakt zu seinem Sohn. Der Unbekannte soll das Kind gefragt haben, ob es sein Rad stehenlassen und mit ihm im Auto weiterfahren wolle. Der Siebenjährige reagierte goldrichtig: Er gab dem Mann keine Antwort und fuhr sofort zu seinem Vater. Dieser konnte den Kleinbus aber nicht mehr stellen. Die Polizei in Homburg bittet Zeugen, sich unter Telefon 06841/1060 zu melden.