Drei Kinder im Alter von vier, sechs und sieben Jahren sind am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr bei einem Brand in Rammelsbach im Landkreis Kusel leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Kinder mit einem Feuerzeug gespielt und dabei Kleidungsstücke in Brand gesetzt. Auch auf eine alte Holztreppe habe das Feuer übergegriffen. Nachbarn, die den Brand bemerkt hatten, konnten das Feuer löschen. Laut Polizei hat die Mutter der Kinder in der Zeit geschlafen. Die Kinder wurden mit einer leichten Rauchvergiftung in die Kinderklinik in Homburg eingeliefert, wo sie über Nacht zur Beobachtung bleiben. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 5000 Euro.