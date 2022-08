Eine größere Schlägerei hat im saarländischen Völklingen die Polizei beschäftigt. Zunächst sei am Samstagabend eine vierköpfige Gruppe mit fünf anderen Personen an einer Kreuzung aneinandergeraten und aufeinander losgegangen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zeugen hätten berichtet, dass auch Schlagstöcke und Pfefferspray verwendet worden seien.

Nach Polizeiangaben bot sich den ersten eintreffenden Beamten ein „chaotisches“ Bild. Nachdem offenbar Unbeteiligte versucht hätten, die Streithähne zu trennen, seien etwa 30 bis 40 Menschen auf der Straße versammelt gewesen, darunter auch Kinder und Jugendliche. Acht Streifenwagen waren letztlich vor Ort, am Ende seien vier Täter und sieben Geschädigte festgestellt, Schlagwerkzeuge und ein „Tierabwehrspray“ sichergestellt worden. Was den Streit auslöste, war noch völlig unklar. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.