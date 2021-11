Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus teilt auf eine Anfrage mit, dass seine Kinderklinik aktuell vermehrt Kinder, die sich mit dem Respiratorischen Synzitialvirus (RSV) infiziert haben, versorgen müsse. „Das liegt daran, dass die Corona-Maßnahmen zwischenzeitlich gelockert wurden, die Kinder infolge der Abstandsregeln in den vergangenen 18 Monaten jedoch keine Immunität erwerben konnten“, sagt Chefarzt Hans-Jürgen Gausepohl und erklärt: „Prinzipiell muss sich jedes Kind aber mit den Viren auseinandersetzten. Der Immunschutz hält leider nur wenige Jahre.“

Anders als beispielsweise die Klinik in Pirmasens, halte sich die Belastung im Speyerer Hospital aber in Grenzen: „Bislang hatten wir maximal sechs Kinder mit dieser Diagnose und die Verläufe waren nicht besonders schwer“, erklärt der Chefarzt. Seine Klink leite seit 14 Tagen Zahlen an die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie weiter, die Rückschlüsse zur Verbreitung der Krankheit ziehe.