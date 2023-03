Geht die Brille des Kindes kaputt, kommen auf die Eltern hohe Kosten zu. Was viele nicht wissen: Passiert das Malheur in der Schule oder in der Kita, springt die gesetzliche Unfallversicherung häufig ein. Wichtige Fragen und Antworten zum Thema.

Darauf macht die Unfallkasse Rheinland-Pfalz aufmerksam. „Die Brille ist ein Hilfsmittel, und der Hilfsmittelschaden wird dem Gesundheitsschaden gleichgestellt“, erläutert der gesetzliche Unfallversicherungsträger.

Wann und was wird gezahlt? Das und mehr lesen Sie in unserem ausführlicheren Beitrag zum Thema Kinder-Brillen.