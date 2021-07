Bei einem Brand in einem Rammelsbacher Einfamilienhaus (Kreis Kusel) sind am Samstagnachmittag drei Kinder leicht verletzt worden. Laut Polizei soll der sechsjährige Sohn der Bewohnerin mit einem Feuerzeug gespielt haben, gemeinsam mit seinen vier und sieben Jahre alten Geschwistern. Dabei seien Kleidungsstücke und letztlich eine Treppe in Brand geraten sein. Die Mutter der Kinder und aufmerksame Nachbarn konnten das Feuer den Polizeiangaben zufolge selbst löschen. Die Kinder atmeten Rauch ein und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.